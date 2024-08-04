Her gün 4.3 milyon ekmek çöpte

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, açıklanan raporlara göre yılda 1.3 milyar ton gıdanın israf edildiğini söyleyerek bunun çok büyük ve ciddi bir oran olduğunu belirtti.

Hastaoğlu, "Ülkemizde günde 4.3 milyon adet ekmek israf ediliyor. Genel olarak bakıldığında dünyada üretilen gıdanın 1/3'inin israf edilmesi çok büyük ve ciddi bir oran. 2050 yılında nüfus artışıyla gıda ihtiyacımız yüzde 60 oranında artacağın ön görülmekte. Biz gıda israfının yarısını bile engellesek 2040 - 2050 yıllarında yaşanması muhtemel olan gıda savaşının da önüne geçebilir" ifadelerini kullandı.