2023-2030 projeksiyonları açıklandı! Türkiye nüfusu 2.8 milyon artacak

Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor. TÜİK'in 2023-2030 projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin kişi artacak. Bu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak. Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bine çıkacak. Mega kenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 966 bine yükselecek. Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artarken, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa takip edecek.

DÜŞÜŞTE AĞRI BİRİNCİ

Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. Projeksiyonlara göre, Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146, Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak. En yüksek nüfus artış oranının ise yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Bu ili yüzde 14.3'lük artışla Yalova, yüzde 12.3 artışla Şırnak izleyecek.