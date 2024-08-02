SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

2023-2030 projeksiyonları açıklandı! Türkiye nüfusu 2.8 milyon artacak

2023-2030 projeksiyonlarına göre; Türkiye nüfusu 2.8 milyon artacak. 59 ilin nüfusu yükselirken, en büyük katkı İstanbul’dan gelecek. En yüksek artış oranı ise yüzde 15 ile Tekirdağ’da olacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024
2023-2030 projeksiyonları açıklandı! Türkiye nüfusu 2.8 milyon artacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'nin geçen yıl nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olurken, 2030'da 88 milyon 188 bin 221'e çıkacağı tahmin ediliyor. TÜİK'in 2023-2030 projeksiyonuna göre, ülkenin nüfusu 2 milyon 815 bin kişi artacak. Bu artışa 59 il destek sağlarken, 22 ilin ise nüfusu azalacak. Artışa en büyük katkı İstanbul'dan gelecek, nüfus 473 bin 533 kişi artarak 16 milyon 129 bine çıkacak. Mega kenti, nüfusu 269 bin 804 kişi artması beklenen Antalya izleyecek. Antalya'nın nüfusu 2 milyon 966 bine yükselecek. Ankara'nın nüfusu 258 bin 523 kişi artarken, 214 bin 887 kişilik artışla Bursa takip edecek.

DÜŞÜŞTE AĞRI BİRİNCİ
Nüfusu en çok azalacak ilin ise Ağrı olması bekleniyor. Bu ilde nüfusun 62 bin 782 kişi azalması öngörülüyor. Projeksiyonlara göre, Erzurum'un nüfusu 36 bin 981, Çorum'un nüfusu 34 bin 146, Gümüşhane'nin nüfusu 32 bin 515 ve Muş'un nüfusu 28 bin 967 kişi azalacak. En yüksek nüfus artış oranının ise yüzde 15 ile Tekirdağ'da görülmesi bekleniyor. Bu ili yüzde 14.3'lük artışla Yalova, yüzde 12.3 artışla Şırnak izleyecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara’da dev casus takası! Tarihi operasyona MİT imzası: 7 ülke 26 esir... Kimler özgürlüğe kavuştu? | ABD ve Rusya’dan peş peşe teşekkür
3.7 MİLYON EMEKLİYE FARK | 2.500 TL’ye kadar varabiliyor! Yeni taban aylıkla kime, ne kadar ödeme yapılacak? İşte maaş maaş yeni tablo...
Türk Telekom
6 ayda yaklaşık 30 bin milyoner! Borsa İstanbul’da yatırımcı sayısı artışını sürdürüyor | KKM’de stopaj oranları artırıldı
CANLI TAKİP | Hamas lideri İsmail Haniye’nin cenazesi Katar’da! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Doha’ya gidiyor! | Türkiye’den 1 günlük yas kararı
5 yılda rekor artış! SGK borçları ortaya çıktı CHP’li belediyeler gerçekleri saptırdı! İşte CHP’li belediyelerin prim borcunda 10 yalan 10 gerçek
Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Joe Biden arasında kritik temas! Tarihi esir takası sonrası Başkan’a özel teşekkür | Görüşmede neler ele alındı?
MİT öncülüğündeki tarihi esir takası dünya basınında! MİT’i yere göğe sığdıramadılar: Eşi benzeri görülmemiş takas
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getirilecek! STK’lar Ayasofya Meydanı’nda bir araya geliyor
Fırtına tur biletini aldı! Trabzonspor Ruzomberok’u 1-0 yenerek bir üst tura yükseldi... İşte atılan gol
Başkan Erdoğan YAŞ kararlarını imzaladı! YAŞ kararları nelerdir? 1 Ağustos 2024 Yüksek Askeri Şura terfi, atama kararları isim listesi!
Başkan Erdoğan 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki LGBT propagandasına tepki göstermişti! Papa’ya telefon: Ahlaki çöküşün alarm zili çalıyor
İsmail Haniye’nin kaldığı konuta uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi? New York Times’tan flaş iddia: Tam iki ay önce…
Türkiye’de atletizm nereye koşuyor? Kotalar düştü dereceler dibe vurdu
SON DAKİKA