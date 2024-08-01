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Özel okullarda fiyatlara yüzde 150 zam!

Özel okullar zammı iyice abarttı. Kimilerinde artış yüzde 150’yi aştı. Okul ücretleri Antalya’da 500 bin lirayı bulurken, İstanbul’da 1 milyon lirayı geçenler de çıktı. Yemeğe 200 bin, ek yayınlara 75 bin, kıyafete ve genel giderlere 60’ar bin lira isteyen oldu...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024
Özel okullarda fiyatlara yüzde 150 zam!

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Yeni eğitim-öğretim yılı yaklaşırken, özel okulların fiyat tarifeleri velileri isyan ettiriyor. Okul fiyatlarının yanı sıra fahiş tutarlara ulaşan ek ücretler de aileleri bezdiriyor. Antalya Özel Okullar Birliği Sözcüsü ve 48'inci Eğitim Faaliyetleri Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Kenan Çelik, yerel ve zincir gruplar olarak ikiye ayrılan özel okulların fiyatlarında bu yıl yüzde 150'yi geçen artışlar olduğunu söyledi.

İLLERE GÖRE FARKLI TARİFE
Antalya'da servis ve kıyafet hariç olmak üzere okulların yerellerde 180-280 bin, zincirlerde 280-500 bin lira arasında olduğunu belirten Çelik, İstanbul'da fiyatların milyonu geçtiğini kaydetti. Diğer illerin fiyatlarıyla Antalya'yı kıyaslayan Çelik, "İzmir'de fiyatlar Antalya ile neredeyse aynı gibi. Ankara yüzde 60, İstanbul en az yüzde 100 daha pahalı" diye konuştu.

HER ŞEY PARA
Antalya'da fiyatlar yerel ve zincir okullarda şu şekilde:
Eğitim: Yerellerde 130 bin-280 bin, zincirlerde 280 bin-500 bin TL
Yemek: 80 bin-200 bin TL
Genel gider: 20 bin-60 bin TL
Kıyafet: 20 bin- 60 bin TL
Ek yayınlar: 25 bin-75 bin TL
Servis: Geçen yıl başında 2 bin 500- 4 bin TL idi. Nisan'da 3 bin 200-5 bin TL oldu. Yeni tarife bu ay açıklanacak.

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