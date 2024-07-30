PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

İşçilere emsal karar

Mahkeme, performans düşüklüğünü haklı fesih saymadı. İşe iade ve tazminat kararı verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
İşçilere emsal karar

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da 5 yıldır satış yöneticisi olarak çalıştığı şirkette performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek tazminat ödenmeden işten çıkartılan Burcu K., işe iade davasını kazandı. İşveren, kararı uygulamayınca Burcu K. 8 aylık brüt ücreti ile yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatlarından oluşan 450 bin lira tazminat aldı.

Avukatı Senem Yılmazel, verim düşüklüğü nedeniyle bir işçiyi işten çıkartmak için işverenin objektif kriterler belirlemesi, bunları tebliğ etmesi ve işçiye eğitimler vermesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer performansı düşükse neden düşük, bunlar nasıl artırılabilir gibi önlemler alınması lazım. İş hukukunda öncelikle işçiliğin lehine yorum söz konusudur. Fesih son çaredir" dedi. İşe iade davalarında süre ve usullere uyulması gerektiğini belirten Yılmazel, şu bilgileri verdi: "Fesih halinden itibaren en geç 1 ay içinde arabulucuya başvurulmalı. Bu da yeterli değil, son arabuluculuk tutanağıyla en geç 2 hafta içinde davanın açılması gerekiyor. Davayı kazandıktan sonra da o sürelere uygun ihtar çekilmesi şart. İşveren işe iade alırsa 4 aylık brüt ücreti öder, almazsa 8 aylık brüt ücreti öder."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı! Kanunda hangi maddeler var?
EYT’yi kaçırana erken emeklilik formülü: Kimlere, hangi imkanlar sunuluyor? İşte yaş ve prim desteklerinin detayları...
Türk Telekom
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’dan yeni skandal: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın çağrısı!
Fenerbahçe’nin yeni transferleri Youssef En-Nesyri ve Allan Saint Maximin Lugano maçında oynayacak mı?
Hande Soral’dan kardeşi Bensu Soral’a bebek çağrısı: Teyze olmayı çok isterim
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları’ndaki Son Akşam Yemeği skandalına sanat yönetmeninden geri vites: Hz. İsa değil pagan şenliği
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü!
Beşiktaş’a transferde 2 müjde birden! ’Evet’ dedi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten CHP’li Namık Tan’a Mavi Vatan tepkisi: Milletimizden özür dilesin
CHP Mavi Vatan’a hakarete arka çıktı! Deniz Yücel fena patladı... Doğu Akdeniz’de 4 yıldır sondaj yok yalanına ’Abdülhamid Han’ tokadı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır A Haber’de merak edilen soruyu yanıtladı: TOGG 4X4 ne zaman çıkacak?
Yıllardır bitkisel hayattaydı! Kenan Işık hayatını kaybetti... Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı | Cenaze programı belli oldu
Galatasaray’a çifte dünya yıldızı! Menajerler önerdi son karar Okan Buruk’un
Gizli Servis Trump’ı bilerek ölüme mi gönderdi? Polis mesajlaşmaları ortaya çıkardı: 90 dakika boyunca…
SON DAKİKA