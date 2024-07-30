İşçilere emsal karar

Ankara'da 5 yıldır satış yöneticisi olarak çalıştığı şirkette performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek tazminat ödenmeden işten çıkartılan Burcu K., işe iade davasını kazandı. İşveren, kararı uygulamayınca Burcu K. 8 aylık brüt ücreti ile yıllık izin ücreti, kıdem ve ihbar tazminatlarından oluşan 450 bin lira tazminat aldı.



Avukatı Senem Yılmazel, verim düşüklüğü nedeniyle bir işçiyi işten çıkartmak için işverenin objektif kriterler belirlemesi, bunları tebliğ etmesi ve işçiye eğitimler vermesi gerektiğini söyleyerek, "Eğer performansı düşükse neden düşük, bunlar nasıl artırılabilir gibi önlemler alınması lazım. İş hukukunda öncelikle işçiliğin lehine yorum söz konusudur. Fesih son çaredir" dedi. İşe iade davalarında süre ve usullere uyulması gerektiğini belirten Yılmazel, şu bilgileri verdi: "Fesih halinden itibaren en geç 1 ay içinde arabulucuya başvurulmalı. Bu da yeterli değil, son arabuluculuk tutanağıyla en geç 2 hafta içinde davanın açılması gerekiyor. Davayı kazandıktan sonra da o sürelere uygun ihtar çekilmesi şart. İşveren işe iade alırsa 4 aylık brüt ücreti öder, almazsa 8 aylık brüt ücreti öder."

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