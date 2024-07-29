Vergi geliri artacak kayıt dışıyla mücadele hızlanacak

Meclis'te kabul edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la doğrudan vergilerin payının ve vergiye uyumun artırılması, vergilemede güvenliğin sağlanması ve kayıt dışılıkla mücadele hedefleniyor. İşte 200 milyar liralık paketin detayları...



- ÇIKIŞ HARCI 500 TL: Yurt dışı çıkış harcı bedeli 500 liraya yükseltilecek. Her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Uygulama yasa yürürlüğe girdikten 10 gün sonra başlayacak.



- KÜRESEL ŞİRKETLERE VERGİ: Küresel şirketlerin Türkiye'deki faaliyetleri kapsamında elde ettikleri kârdan yüzde 15'lik asgari asgari kurumlar vergisi alınacak.



- İZAHA DAVET EDİLECEK: Doktorlar, diş hekimleri gibi serbest meslek kazancı ve restoran, kafe gibi ticari kazanç yönünden gelir vergisi mükelleflerinin yılın belirli zamanlarında hasılatları tespit edilecek. Tespit edilen hasılatları ile beyanları arasında yüzde 20'yi aşan oranda uyumsuzluk olanlar izaha davet edilecek. Bu madde 2025 yılı başından itibaren uygulanmaya başlanacak.



- IBAN VE POS CİHAZINA KATLAMALI CEZA:

Başkasına ait kredi kartı ve POS cihazı kullanımında belirlenen özel usulsüzlük cezası 3 katı uygulanacak.



- FATURA ALMAYANA 5 BİN LİRA: Faturasını almayan vatandaşlara 5 bin lira ceza verilecek.



200 MİLYARLIK PAKET

Paketten beklenen gelirlere ilişkin etki analizi şöyle:

- EYT'de 5 puan prim indirimi: Yıllık 13 milyar lira.

- Yurt içi asgari kurumlar vergisinin artırılması: 70 milyar lira.

- Çok uluslu şirketlere asgari kurumlar vergisi: 40 milyar lira.

- Yurt dışı çıkış harcı: 4.3 milyar lira.

- Startup şirketler: Vergisel kolaylıklardan 1 milyar liralık etki.

- POS ve IBAN: 2023'te 524 bin kişiye 3.3 milyar lira ceza kesildi.

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