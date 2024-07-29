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Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time dergisinin en iyi 100 listesinde

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time dergisinin ‘Dünyanın En Harika 100 Yeri’ listesine girdi, ilgi odağı oldu. 8 seferde 729 yolcuyu ağırlayan trenin ünü ülke sınırlarını aştı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 07:02
Turistik Diyarbakır Ekspresi, Time dergisinin en iyi 100 listesinde

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ABD'li Time dergisinin '2024'te Dünyanın En Harika 100 Yeri' listesine giren Turistik Diyarbakır Ekspresi, dikkatleri üzerine çekti. Her yıl düzenli olarak hazırladığı listede ilgi çekici, yeni ve heyecan verici deneyimler sunan destinasyonları sıralayan dergi, ekspres için "Yeni bir gezi treni servisi, yolcuları uçsuz bucaksız Anadolu bozkırlarından ve Türkiye'nin doğudaki dağlarından medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya'nın kuzey düzlüklerine taşıyor" ifadelerine yer verdi. Dergide, bölgenin tarihi ve kültürel zenginliklerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, seyahatseverler için bir alternatif olarak hayata geçirdikleri Turistik Diyarbakır Ekspresi'nin, 1051 kilometrelik Ankara-Diyarbakır parkurunda 180 kişilik kapasitesi ve 6 yataklı, bir yemekli vagonla 19 Nisan-16 Haziran döneminde yaptığı 8 seferde 729 yolcuya unutulmaz bir deneyim yaşattığını aktardı. Seyahat eden yolcuların güzel anılar biriktirdiğinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Eşsiz coğrafyalarda süzülen turizm elçisi trenlerimiz, turizme alternatif sunarak geçtiği illerin ekonomisine de katkı sağlıyor. Ünü ülke sınırlarını aşan ve dünyanın en güzel rotalarından birisinde hizmet veren Turistik Diyarbakır Ekspresimiz de bunlardan biri. Bölge ekonomisini canlandırmaya katkı sağlayan Turistik Diyarbakır Ekspresi'yle güzergah boyunca buralardaki tarihi ve kültürel değerler ile doğa harikası manzaraları görme imkanı sunuldu. Aslında turistik trenler hem vatandaşlarımıza hem de yurt dışından ülkemize gelen konuklarımıza, demir yollarımızın yeni yüzü ve vizyonuyla, dahası Türkiye'nin yeni yüzü ve vizyonuyla örtüşen bir etkinlik sunuyor."

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