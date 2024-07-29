Mühendisliği seçene asgari ücret kadar burs

Tekstil ve hazır giyim sektörleri, geleceğin tekstil mühendislerine burs imkânı sunuyor. Tekstil ve Hazır Giyim İhracatçı Birlikleri öncülüğünde İTKİB tarafından başlatılan ve bugüne kadar 350'yi aşkın öğrenciye burs imkânı sağlanan programda bu yıl itibarıyla toplamda 500 bursiyere ulaşılması hedefleniyor. Burs almaya hak kazanan öğrencilere staj ve iş bulma konusunda da garanti sağlayan program kapsamında, ilk 5 tercihinden biri tekstil mühendisliği olan ve bu bölüme yerleşen öğrencilere başarı sıralamasına göre asgari ücretin yüzde 40'ı ile asgari ücret arasında burs sağlanıyor.

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