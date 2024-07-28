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Ultra lüks otomobillerin fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte şu an üretilen pahalı 10 araba

Otomotiv endüstrisi her bütçeye ve ihtiyaca göre araç üretiyor. Ancak hız, lüks, el işçiliği arayanların kesenin ağzını açması gerekiyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Temmuz 2024 Güncelleme 28 Temmuz 2024, 07:00
Ultra lüks otomobillerin fiyatları dudak uçuklatıyor: İşte şu an üretilen pahalı 10 araba

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Otomotiv endüstrisi her bütçeye ve ihtiyaca göre araç üretiyor. Ancak hız, lüks, el işçiliği arayanların kesenin ağzını açması gerekiyor. Ultra lüks otomobillerin fiyatları dudak uçuklatıyor.

Bazıları servet ediyor. En pahalılar listesinin başında ise açık ara Rolls- Royce'un Droptail'i yer alıyor. Özel üretim aracın 30 milyon doları aştığı belirtiliyor. İlk 10'da 3 Bugatti, 2 Pagani Huayra bulunuyor.

İşte şu an üretilen pahalı 10 araba:
- Rolls-Royce Droptail: 30 milyon dolar ve üzeri

- Pagani Huayra Codalunga: 7 milyon dolar

- Bugatti Mistral: 5 milyon dolar

- Bugatti Bolide: 4.3 milyon dolar

- Aspark Owl: 4.2 milyon dolar

- Bugatti Tourbillon: 4.1 milyon dolar

- McLaren Solus GT: 4 milyon dolar

- Gordon Murray T.50 Niki Lauda: 3.9 milyon dolar

- Koenigsegg CC850: 3.7 milyon dolar

- Pagani Huayra Roadster BC: 3.5 milyon dolar.

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