Yapay zeka girişimleri dünyaya açılıyor

Türk Telekom, 10 yılı aşkın süredir hızlandırma programı PİLOT ile yenilikçi girişimlerin büyümelerinde rol oynarken, girişim sermayesi şirketi Türk Telekom Ventures ve TT Ventures GSYF ile geleceğin teknolojilerine odaklanan girişimlere yatırım yapıyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Ventures'ın PİLOT'un 12'nci dönemine seçilen Mistikist, T4 People Analytics ve TT Ventures GSYF'nin yatırım yaptığı Segmentify ve Mindsite yapay zeka teknolojisi ile değer yaratan çözümler üretiyor. Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, "Yenilikçi çözümler üreten girişimleri destekleyerek yarının teknolojilerinin hayat bulmasına öncülük ediyoruz" dedi.

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