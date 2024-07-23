Memura izin kararı

Defterdarlık uzmanı olarak çalışan bir kişi, Kamu Denetçiliği Kurumu'na (KDK) başvurarak 24 Nisan-5 Mayıs'ta kullandığı 12 günlük yıllık izinden 1 Mayıs resmi tatil gününün düşüldüğünü bildirdi.

Başvuruyu işleme alan KDK, uyuşmazlık konusunun çözümü adına Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlık, Cumhurbaşkanlığı'ndan konuya ilişkin görüş istedi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü'nün yazısında "Yıllık izin süreleri içerisinde kalan cumartesi ve pazar günlerinin yıllık izne dahil edilmesi, yıllık izin süreleri içerisinde kalan ve mesai günlerine denk gelen ulusal bayram, genel tatil günleri ile Cumhurbaşkanlığı'nca idari izinli sayılan sürelerin yıllık izne dahil edilmemesi gerektiği mütalaa edilmektedir" denildi. Bakanlık da bunun üzerine KDK'ya yolladığı yazıda, resmi tatillerin izin süresinden düşülemeyeceğine ilişkin bir genelge hazırlandığını bildirdi.



SEVİNDİRECEK ADIM

KDK'nın girişimi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında milyonlarca memuru sevindirecek bir karar çıktı.