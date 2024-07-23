Kurban Bayramı’nda 132.3 milyar harcadık

Arife ve dört bayram gününü kapsayan Kurban Bayramı döneminde gerçekleşen 216 milyon adetlik kartlı ödeme ile 132.3 milyar liralık ödeme yapıldı. En fazla ödeme 45.4 milyar lira ile arife günü yapıldı, en fazla ödeme yapılan sektör 29.4 milyar lira ile market sektörü oldu. Market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 22'sini oluştururken, giyim sektörü yüzde 12'sini, akaryakıt istasyonları sektörü yüzde 10'unu, yemek sektörü yüzde 10'unu ve çeşitli gıda sektörü ise yüzde 8'ini oluşturdu. Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler geçen yılla kıyaslandığında en fazla artışın yüzde 137 ile kuyum sektöründe gerçekleştiği görüldü. Harcamaların yüzde 94'ü yurt içinde, yüzde 6'sı yurt dışında gerçekleşti.

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