Demiryollarında elektrikli dönüşüm

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'de 2 bin 122 kilometre olan elektrikli hat uzunluğunu yüzde 237 artışla 7 bin 142 kilometreye yükselttiklerini bildirerek, "Mevcut ve yapımı devam eden projelerimizle orta vadede elektrikli hat oranımızı yüzde 90'a yükseltmeyi hedefliyoruz" ifadesini kullandı. Uraloğlu, "Mevcut konvansiyonel hatlarımızın 993 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarımız sürüyor. Malatya- Elazığ, Karaman-Ulukışla, Alayunt- Afyon-Konya, Köseköy-Gebze, TorbalıÖdemiş hatlarımızda çalışmalarımızı tamamladık. 2 bin 926 kilometrelik kesim için ise proje ve ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

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