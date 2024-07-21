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Marketlere etiket denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 07:00
Marketlere etiket denetimi

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Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakıldı. Ayrıca manav reyonundaki ürünlerin bilgileri kontrol edildi. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "Bu ay 6 bin 498 firma denetledik. 85 bin 464 ürün inceledik. 9 bin 751 ürünle ilgili mevzuata aykırılık tespit ettik. Aykırılıklara idari işlem tesis ettik. Bunlar 34.3 milyon liraya tekabül ediyor" dedi.

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