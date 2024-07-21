Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ’Tarım Kredi Sıfır Marketi’ni ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çankaya ilçesi Beytepe Mahallesi'ndeki, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin atıksız alışverişi teşvik eden 'Tarım Kredi Sıfır Marketi'ni ziyaret etti. Marketin içine yerleştirilen geri dönüşüm otomatı hakkında çalışanlardan bilgi alan Emine Erdoğan, vatandaşların kendi getirdikleri veya marketten satın alabilecekleri kaplarla deterjan, kuruyemiş, bakliyat, süt ve sıvı yağ gibi ürünleri dilediği miktarda, paketli ürünlere göre daha avantajlı fiyatlardan satın alabileceği reyonlarda incelemede bulundu.

ÇEVRE DOSTU İSTASYON

Emine Erdoğan, tek kullanımlık ambalajların önüne geçerek atıkları en aza indirmeyi hedefleyen çamaşır, bulaşık deterjanı ve sıvı sabun 'dolum istasyonunu' da inceleyerek, nasıl kullanıldığı hakkında bilgi aldı. Yüzde 70'e varan su tasarrufu sağlayan damla sulama sistemiyle üretilen meyve ve sebzelerin, 'sisleme' sistemiyle gün boyu taze kalmasının sağlandığı reyonu da inceleyen Emine Erdoğan, bu sistemle atığın azaldığına dikkati çekti. Emine Erdoğan, Anadolu'nun dört bir yanındaki kadınların üretime katılarak kendi ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını destekleyen özel reyondaki kooperatiflerin ürünlerini dikkatle inceledi, ata tohumundan üretilen ürünlere de ilgi gösterdi. Çölyak hastaları ile glütensiz beslenmeyi tercih edenlere yönelik temel gıda, atıştırmalık ve kahvaltılık kategorilerindeki çok sayıda ürünü de gözlemleyen Emine Erdoğan, organik bakliyat ürünlerinin konvansiyonel ürünlerle temasını önleyecek şekilde satışa sunularak, el değmeden paketleme imkanı sunan 'bakliyat ve kuruyemiş çeşmesi' hakkında da bilgi aldı. Kasalar da dahil hiçbir aşamada plastik poşetin kullanılmadığı marketin hijyenik ve doğaya faydalı olduğunu belirten Emine Erdoğan, market çalışanları ve alışverişe gelen vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda da bulundu.