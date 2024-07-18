Ray en değerli markalar arasında

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından 2007'den bu yana hazırlanan Türkiye'nin En Değerli Markaları araştırmasının 2024 listesi açıklandı.

Ray Sigorta, listede üçüncü kez yer alarak sektöründe önemli bir başarıya imza attı. Türkiye'nin en değerli markaları arasında yer almaktan büyük bir gurur duyduklarını belirten Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, sektörün üzerindeki büyüme oranlarıyla 2024'te güçlü bir performans gösteren Ray Sigorta'nın başarısının uluslararası kuruluşlar tarafından da tescillendiğini belirtti. Erdoğan, "Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için en iyi sigorta şirketi olarak hayat dışı branşlarda ilk 6 şirket içinde yer almak adına kararlı adımlarla ilerliyoruz" dedi.