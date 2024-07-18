Quick Hayat Sigorta faaliyete başladı. Maher Holding çatısı altında yüzde 70 Quick Sigorta ve yüzde 30 Corpus Sigorta iştiraki olan Quick Hayat Sigorta, 250 milyon lira ödenmiş sermayesiyle sigorta sektörünün yeni oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Hayat sigortası ürünleriyle bireylerin, ailelerin ve kurumların finansal güvenliğini sağlamaya yönelik çözümler sunmayı hedefleyen şirket, yolculuğuna "Hoş Geldin Hayat" mottosuyla çıkıyor. Bireysel ve grup hayat sigortalarının yanında krediye bağlı sigortaları da sunacak olan şirket, hayatın her anına dokunacak ve hizmetlerini de hem acenteleri hem müşterileriyle buluşturulacak. Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta gibi Quick Hayat Sigorta'nın da sektöre yön veren alışılmışın dışında bir sigortacılık deneyimi sunacağını söyledi.

'HOŞ GELDİN HAYAT'

"Quick Hayat Sigorta ile QuickFinansall ekosistemin bir parçasını daha tamamladık" diyen Yaşar, şöyle konuştu: "Quick Hayat ile hayatın tam içinde olurken acentelerimizi de finansal ekosistemimizin içerisinde tutacağız. Yeni yolculuğumuza 'Hoş Geldin Hayat' diyerek çıkıyoruz ve Quick Hayat Sigortası ile herkesin hayatına dokunacağız."