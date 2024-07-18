Katılım esaslı sağlık sigortası yaygınlaşıyor

Katılım Emeklilik, sağlık sigortalarında farklı ihtiyaçlara yönelik faizsiz ürünleri, uygun primlerle sunuyor.

PRİM ÜRETİMİ ARTTI

Katılım Sağlık markasıyla sağlık sigortacılığında en hızlı büyüyen 10 şirket arasında yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Sağlık sigortası alanında geçen yılın Mayıs ayından itibaren bir yıllık süreçte yüzde 133 toplam prim üretimi artışı sağlayarak yaklaşık 900 milyon lira prim üretimi gerçekleştirdik. 'Katılım Sağlık' markamızın sektörde fark yaratan ürün portföyüyle birlikte pazar payımızı genişletiyoruz. İhtiyaç duyduklarında, hayatın her alanında sigortalıların yanında olma anlayışımızla katılım esaslı sağlık sigortacılığını ülkemizde yaygın hale getiriyoruz. Gelecek hedeflerimizi de bu doğrultuda planlayarak hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

SEYAHATLER GÜVENCE ALTINDA

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) verilerine göre; 2024'ün ilk 3 ayında seyahat sigortası yaptıran kişi sayısı 951 bin 543 oldu. Schengen vizeleri de dâhil birçok ülkede seyahat sağlık sigortalarının zorunlu hale gelmesi ve seyahat güvencesi konusunda bilinçli tüketicilerin artmasıyla yurt dışı seyahat sağlık sigortaları yaygınlaşmaya devam ediyor. Katılım Emeklilik, Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ile katılımcılarının yurt dışı seyahatlerini de güvence altına alıyor. Faizsiz sigorta anlayışıyla, tur iptali ve çoğu başka üründe olmayan vize reddi güvencesi gibi birçok avantaj sunarak yurt dışı seyahatlerinde de sigortalıların yanında oluyor.



YÜZDE 133 BÜYÜME

Katılım Sağlık markasıyla sağlık sigortacılığında en hızlı büyüyen 10 şirket arasında yer aldıklarını söyleyen Ayhan Sincek, sağlık sigortası alanında 1 yıllık süreçte yüzde 133 prim üretimi artışı sağladıklarını söyledi.