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YURT DIŞI HARÇ PULU TEMMUZ ZAMMI: Yurt dışı Çıkış Harcı 2024 Ne Kadar Oldu? Yurt Dışı Çıkış Harcı Kaç Gün Geçerli?

2024 yılında Türkiye'den yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşların gündeminde yer alan yurt dışı çıkış harcı, yeni düzenlemelerle birlikte açıklandı. Bu yıl için belirlenen yurt dışı çıkış harcı, seyahat eden her birey için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyor. Güncel tarifeye göre, yurt dışına çıkış yapacak olan vatandaşların ödeyeceği harç miktarı ve bu harcın geçerlilik süresi gibi detaylar, seyahat planları açısından büyük önem taşıyor. İşte 2024 yılı yurt dışı çıkış harcının detayları, belirlenen tutar ve harcın ne kadar süreyle geçerli olacağına dair tüm bilgiler...

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Giriş Tarihi 17 Temmuz 2024, 07:22 Güncelleme 17 Temmuz 2024, 07:23
YURT DIŞI HARÇ PULU TEMMUZ ZAMMI: Yurt dışı Çıkış Harcı 2024 Ne Kadar Oldu? Yurt Dışı Çıkış Harcı Kaç Gün Geçerli?

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Son dakika haberine göre yurt dışı çıkış harcı fiyatlarına zam geldi. Peki, 2024 yurt dışı çıkış harcı kaç gün geçerli olacak? İşte detaylar...

Yurt dışı çıkış harç fiyatı yükseldi!

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında 150 TL olan harç parasının 500 TL olarak güncellendiğini aktardı.

Yurt Dışı Çıkış Harcı Kimlerden Alınmıyor? Ödeme Nasıl Yapılıyor?

Yurt dışına çıkışlarda ödenmesi gereken harç ücreti, bazı durumlarda uygulanmıyor. Yurt dışı çıkış harcından muaf olanlar ve ödeme yöntemleriyle ilgili detaylar haberimizde...

Kimler Yurt Dışı Çıkış Harcından Muaf?

Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar

7 yaşını doldurmamış olanlar

Pasaport yerine geçen belgelerle (hususi pasaport, hizmet pasaportu, diplomatik pasaport gibi) çıkış yapanlar

Yurt dışına çıkacak ve harç ücretinden muaf olmayan vatandaşlar, ödemelerini aşağıdaki kanallardan yapabilirler:

Havalimanlarında bulunan ödeme noktaları ve vezneler

Gümrük saymanlıkları

Maliye Bakanlığı'na bağlı harç büroları

Anlaşmalı bankalar

Vergi daireleri

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