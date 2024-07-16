Ev sahipleri abarttı talep listesi kabardı

Kiralık konut piyasasında bazı ev sahiplerinin kiracı adaylarından talepleri herkesi hayrete düşürüyor. Talep listesi gün geçtikçe kabarıyor. Ev sahiplerinin artık kiracılardan kefile ek olarak GBT (Genel Bilgi Toplama), kredi kartı bilgisi, borçfindeks raporu da istediği öğrenildi. Bunun yanı sıra kiracılara tahliye taahhütnamesi dayatması da yapıldığı belirtiliyor.

TAAHHÜTNAME DAYATMASI

Ev sahiplerinin yeni kiracı ararken çok seçici davrandığının altını çizen İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, taleplerin gün geçtikçe arttığını söyledi. Geçmişte insanların boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla attığını ifade eden Akgün, şöyle konuştu: "Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. Kredi kartı bilgisi isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. 'Çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin' gibi şartları var." Mülk sahiplerinin kiracılara inanılmaz kriterler dayattığını anlatan Akgün, "Bankaya gidip krediyi alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz. Kız istemeye gidiyorsunuz, gönüller bir olunca onu da çok rahat alıyorsunuz" ifadesini kullandı. Kira bedellerinin yaz aylarında kaçınılmaz artış trendine girdiğini belirten Akgün, kiralık dairelerin giderek azaldığını kaydetti. Akgün, "Arz oluşmamış, talep çok fazla. Serbest piyasada mülk sahipleri de istediği rakamı veriyor" diye konuştu.

'BOŞ TARİH' OYUNU

Ev sahiplerinin şart koşmaya başladığı tahliye taahhütnameleri, kiracıların elini kolunu bağladı. Boş tarihli sözleşmeye imza atan vatandaşlar beklenmedik risklerle karşılaşabiliyor. Tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanmış gözükmesi halinde mahkemelerce geçersiz sayıldığına dikkat çeken Avukat Zafer İşeri, "Bu durumu çok iyi bilen ev sahipleri ve emlakçılar, kiracılara boş tarihli taahhütname imzalattırıyor. Ardından tarihler dolduruluyor. Böyle durumlarda ev sahipleri, kiracıyı hızlı çıkarma hakkı elde ediyor" dedi. (MURATHAN YILDIRIM)