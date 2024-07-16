PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ev sahipleri abarttı talep listesi kabardı

Kiracı ararken çok seçici davranan ev sahipleri, talep listesini büyüttü. İstekler arasına kefilin yanı sıra GBT, kredi kartı bilgisi, borç-findeks raporu da eklendi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 07:04
Ev sahipleri abarttı talep listesi kabardı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kiralık konut piyasasında bazı ev sahiplerinin kiracı adaylarından talepleri herkesi hayrete düşürüyor. Talep listesi gün geçtikçe kabarıyor. Ev sahiplerinin artık kiracılardan kefile ek olarak GBT (Genel Bilgi Toplama), kredi kartı bilgisi, borçfindeks raporu da istediği öğrenildi. Bunun yanı sıra kiracılara tahliye taahhütnamesi dayatması da yapıldığı belirtiliyor.

TAAHHÜTNAME DAYATMASI
Ev sahiplerinin yeni kiracı ararken çok seçici davrandığının altını çizen İzmir Emlak Kulübü Derneği Başkanı Rıdvan Akgün, taleplerin gün geçtikçe arttığını söyledi. Geçmişte insanların boş evlerini kiraya verebilmek için bin takla attığını ifade eden Akgün, şöyle konuştu: "Şimdi ise öyle bir konuma geldik ki GBT (Genel Bilgi Toplama) isteyenler de var. Kredi kartı bilgisi isteyen de var. Ekonomik olarak insanların bankalara borcu olup olmadığı ile ilgili araştırma, findeks raporu isteyenler de var. Mutlaka kefil istiyorlar. 'Çalışsın, düzenli geliri olsun, maaşı olsun, tahliye taahhütnamesi versin' gibi şartları var." Mülk sahiplerinin kiracılara inanılmaz kriterler dayattığını anlatan Akgün, "Bankaya gidip krediyi alıyorsunuz ama kolay kolay daire kiralayamayabiliyorsunuz. Kız istemeye gidiyorsunuz, gönüller bir olunca onu da çok rahat alıyorsunuz" ifadesini kullandı. Kira bedellerinin yaz aylarında kaçınılmaz artış trendine girdiğini belirten Akgün, kiralık dairelerin giderek azaldığını kaydetti. Akgün, "Arz oluşmamış, talep çok fazla. Serbest piyasada mülk sahipleri de istediği rakamı veriyor" diye konuştu.

'BOŞ TARİH' OYUNU
Ev sahiplerinin şart koşmaya başladığı tahliye taahhütnameleri, kiracıların elini kolunu bağladı. Boş tarihli sözleşmeye imza atan vatandaşlar beklenmedik risklerle karşılaşabiliyor. Tahliye taahhütnamesinin, kira sözleşmesi ile aynı tarihte imzalanmış gözükmesi halinde mahkemelerce geçersiz sayıldığına dikkat çeken Avukat Zafer İşeri, "Bu durumu çok iyi bilen ev sahipleri ve emlakçılar, kiracılara boş tarihli taahhütname imzalattırıyor. Ardından tarihler dolduruluyor. Böyle durumlarda ev sahipleri, kiracıyı hızlı çıkarma hakkı elde ediyor" dedi. (MURATHAN YILDIRIM)

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kabine tarihi belli oldu... Emekliye zam düzenlemesi ne olacak? | Terörle mücadele | Kamuda tasarruf
Başkan Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu
Kiracılar aman dikkat! Bir anda evsiz kalabilirsiniz! Tahliye taahhütnamesinde ’boş tarih’ oyunu: İmza atmadan bir kere daha düşünün
90 bin camide sela okunuyor! Türkiye 15 Temmuz Destanı’nın 8. yılında şehitlerini andı
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi: İstanbul’a geldi! İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe taraftarlarını şok edecek haber! Jose Mourinho onayı verdi Cengiz Ünder yol ayrımına geldi! 10 milyon Euro öneri geldiği an...
Başkan Erdoğan’ın tarihi normalleşme çağrısına Esad’dan yeşil ışık: Her türlü girişime olumlu bakıyoruz
Gazi ve şehit yakınlarının gözünden 15 Temmuz! A Haber ekranlarında karanlık geceyi anlattılar: ’Selalarla geldi benim oğlum selasıyla gitti’
ÖZEL | Fenerbahçe’de ayrılacaklar belli oldu! İşte Mourinho’nun raporu
Şehadet emrine ’’Başüstüne’’ diyen kahraman: Ömer Halisdemir! | Külliye’de duygusal anlar
Başkan Erdoğan’dan şehitlere dua hainlere lanet: 15 Temmuz’a tiyatro diyenleri kıyamete kadar affetmeyeceğiz
Çeşme’de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti | 4 kişi gözaltında | Kimlikleri belirlendi: Acı detay!
FETÖ’cülerin Turkuvaz Medya’yı işgal planı: Toplu infazla yapacaklardı!
Trump suikast girişiminden sonra ilk röportajını verdi: O anı bir de kendisi anlattı! Gizli Servis baskı altında
Google’dan İsrail’e siber destek: Nimbus Projesi’nden sonra sırada Wiz var! 25 milyar dolarlık rekor
SON DAKİKA