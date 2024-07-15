Otomotiv ve enerjide yatırım hamlesi

Türkiye, başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinden otomotiv ve enerji yatırımlarını çekmek için çalışmalarına hız verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu, Uzak Doğulu yatırımcılarla sadece otomotiv değil, batarya, rüzgar ve güneş enerjisi alanlarında yatırımları çekmek için görüşmeler yürüttüklerini açıkladı. Yatırımların 'montaj yatırımdan' çok öte olacağını belirten Zekeriya Coştu, "Yerliliği sağlayacak, genişleme alanları olacak. Batarya gibi tamamlayıcı ilave yatırımlar yerliliği üst düzeye çıkaracak" diye konuştu. (ÖNDER YILMAZ)

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