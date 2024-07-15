Kiralık araç arayanlar dikkat! Kopya sitelerle vatandaş kandırılıyor

Yaz sezonuyla birlikte 'rent a car' sektöründe de hareketlilik yaşanıyor. Araç kiralama firmaları artan internet dolandırıcılığına dikkat çekiyor. En fazla dolandırıcılık kopya sitelerle yapılıyor. Dolandırıcılar araç kiralama firmalarının internet sitelerini kopyalayıp site isminde harf değişikliği yaparak 'oltalama' yöntemiyle tuzak kuruyor. Kopya siteler için sosyal medya üzerinden reklam veren dolandırıcılar, araç kiralamak isteyenleri ağlarına düşürmeye çalışıyor. Yaz sezonuyla birlikte kiralamada artış olduğuna değinen rent a car işletmecisi Murat Demirkul, "Bu artışı fırsat bilen dolandırıcılar tekrar piyasaya çıktı. Firmaların internet sitelerini kopyalıyorlar. 'bize parayı gönderin, aracınızı vale vasıtasıyla ücretsiz kapınıza kadar göndereceğiz' diye vaatlerde bulunuyorlar ama bu vaatler tabii parayı alana kadar devam ediyor. Parayı aldıktan sonra zaten o kişilere ulaşamıyorsunuz" dedi.

DÜŞÜK FİYATTAN ANLAYIN

Murat Demirkul, kiralama yapacak kişilerin alması gereken önlemleri de anlattı: "Vatandaşlarımız aracı teslim alıp rent a car'dan çıkarken bir video çekerse, aracı geri iadesinde bu video ile karşılaştırma şansı olur. Sitelerin, konuşulan kişilerin gerçek olup olmadığını fiyatların çok düşük olmasından anlayabiliriz. Şu anda piyasada 500 ila 600 lira arasında araç yok. Müşterilerimiz buradan da anlayabilir karşı tarafın dolandırıcı olduğunu."