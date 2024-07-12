Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Haziran 2022’den sonra en düşük seviye!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , yıllık cari açığın mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine gerilediğini ifade etti.

HAZİRAN 2022'DEN SONRAKİ EN DÜŞÜK SEVİYE

İstikrar, güven ve dayanıklılığın arttığına, cari açığın önemli bir sorun olmaktan çıktığına, dış borcun milli gelire oranının düştüğüne ve rezerv birikiminin hızlandığına işaret eden Şimşek, "Yıllık cari açık mayısta 25,2 milyar dolarla Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyesine geriledi. Cari açıktaki düşüşün yanı sıra olumlu dış finansman görünümü devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.