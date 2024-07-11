PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Yıldız Holding'e 'eşit ücret sertifikası'

Yıldız Holding, kadın ve erkek çalışanları arasındaki ücret eşitliğini resmi olarak belgelendirmek amacıyla Uluslararası EŞİT ÜCRET Derneği ve PwC tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı ve 'EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Yıldız Holding’e ’eşit ücret sertifikası’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yıldız Holding, kadın ve erkek çalışanları arasındaki ücret eşitliğini resmi olarak belgelendirmek amacıyla Uluslararası EŞİT ÜCRET Derneği ve PwC tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı ve 'EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Fırsat eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz ilham veren uygulamalarla iş dünyasındaki dönüştürücü liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi. EŞİT ÜCRET Derneği Co-CEO'su Lisa Rubli de "Sertifika, Yıldız Holding'in iş yerinde fırsat eşitliğine yönelik uygulamalarının başarısını teyit ediyor" diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği! Liderlerle sıcak temas
Emekli zammı için 3 formül: Taban aylık ne olacak? Masada neler var? Maaş ödemelerine yetişir mi?
Türk Telekom
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
Fenerbahçe’de bir transfer daha bitiyor! Dünya yıldızı imza atmak için maaşından feragat etti geliyor
Başkan Erdoğan’ın katıldığı NATO Liderler Zirvesi’nde Sonuç Bildirgesi yayınlandı: 2026’da Türkiye’de düzenlenecek
Fenerbahçe yönetimi, dev kulüplerin hedefinde olan Ferdi Kadıoğlu için kararını verdi!
NATO Liderler Zirvesi’ne Edi Rama’nın ayakkabıları damga vurdu!
Fenerbahçeli 5 yıldıza Beşiktaş kancası! Tarihi operasyon
Dünyanın gözü kulağı NATO Zirvesi’nde! Liderlerden Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a büyük ilgi
EMEKLİYE ZAM ZİRVESİ | Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Partili kurmaylardan toplantı! SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak?
Polatgiller’in iddianamesinde çarpıcı detaylar! Soğuk cüzdan yöntemiyle kara para aklama I Örgüt lideri Engin Polat, baş lider...
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan ’köşeye sıkışmışlık’ itirafı! Durum gerçekten ciddi diyerek anlattı: Karşımızda Erdoğan engeli var
Fenerbahçe’den 3 bomba birden! Gelmeyi kabul ettiler
Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...
SON DAKİKA