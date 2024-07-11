Yıldız Holding’e ’eşit ücret sertifikası’

Yıldız Holding, kadın ve erkek çalışanları arasındaki ücret eşitliğini resmi olarak belgelendirmek amacıyla Uluslararası EŞİT ÜCRET Derneği ve PwC tarafından yürütülen iki aşamalı değerlendirme sürecini başarıyla tamamladı ve 'EŞİT ÜCRET Sertifikası'nı almaya hak kazandı. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Mehmet Tütüncü, "Fırsat eşitliği konusunda hayata geçirdiğimiz ilham veren uygulamalarla iş dünyasındaki dönüştürücü liderliğimizi pekiştirmeye devam edeceğiz" dedi. EŞİT ÜCRET Derneği Co-CEO'su Lisa Rubli de "Sertifika, Yıldız Holding'in iş yerinde fırsat eşitliğine yönelik uygulamalarının başarısını teyit ediyor" diye konuştu.

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