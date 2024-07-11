SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Rezerv ne kadar oldu?

TCMB toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024, 14:40 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 14:58
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor! Rezerv ne kadar oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artışla 148 milyar 448 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 5 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 898 milyon dolar artışla 89 milyar 731 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 28 Haziran'da 84 milyar 833 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 640 milyon dolar artışla 58 milyar 77 milyon dolardan, 58 milyar 717 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 5 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 538 milyon dolar artarak 142 milyar 910 milyon dolardan, 148 milyar 448 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler
27.01.2023 50.933 76.206 127.139
24.02.2023 49.190 71.980 121.170
31.03.2023 52.176 70.247 122.423
28.04.2023 46.413 68.471 114.884
26.05.2023 41.939 56.519 98.458
27.06.2023 41.432 67.155 108.587
28.07.2023 41.425 72.349 113.774
25.08.2023 41.344 75.955 117.299
29.09.2023 40.629 81.575 122.203
27.10.2023 44.148 82.412 126.560
24.11.2023 45.496 90.997 136.493
22.12.2023 47.896 97.557 145.453
29.12.2023 48.231 92.830 141.061
26.01.2024 48.007 89.154 137.161
23.02.2024 49.271 82.479 131.750
29.03.2024 54.378 68.748 123.126
26.04.2024 59.113 64.967 124.080
31.05.2024 59.740 83.909 143.648
14.06.2024 57.868 88.433 146,301
21.06.2024 59.127 88.495 147.622
28.06.2024 58.077 84.833 142.910
05.07.2024 58.717 89.731 148.448


Kaynak: AA

BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİ ARTTI
Öte yandan bankacılık sektörünün kredi hacmi, 5 Temmuz haftasında 35 milyar 294 milyon lira artarak 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 5 Temmuz itibarıyla 35 milyar 294 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde kredi hacmi 13 trilyon 803 milyar 205 milyon liradan 13 trilyon 838 milyar 499 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil, geçen hafta 248 milyar 431 milyon lira azalarak 16 trilyon 198 milyar 904 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 727,6 MİLYAR LİRA OLDU
Tüketici kredilerinin tutarı, 5 Temmuz itibarıyla 1 milyar 189 milyon lira yükselişle 1 trilyon 727 milyar 574 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 447 milyar 409 milyon lirası konut, 89 milyar 948 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 190 milyar 218 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar lira artarak 1 trilyon 713 milyar 2 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,1 azalışla 1 trilyon 466 milyar 931 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 513 milyar 437 milyon lirasını taksitli, 953 milyar 494 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI
Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 5 Temmuz itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 435 milyon lira artışla 218 milyar 534 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 171 milyar 463 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 5 milyar 571 milyon lira yükselerek 2 trilyon 982 milyar 455 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi geçen hafta yüzde 1,1 ve 22 milyar 909 milyon liralık azalışla 1 trilyon 991 milyar 545 milyon liraya geriledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan NATO’da dünyaya net mesaj! ’Suriye’ vurgusu ’İsrail’ uyarısı: Terör devleti hayaldir gerçekleşmeyecek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon mesajı: En zoru geride kaldı! Yıl yıl hedefleri açıkladı
Türk Telekom
Fenomenler soruşturmasında yeni gelişme | Neslim Güngen’in para kasası Gülşah Saraçoğlu’nun eski sevgilisi çıktı
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN GÖZLER KÜLLİYE’DE | SSK ve Bağ-Kurlunun taban aylığı ne kadar olacak? Ek zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Süper Lig’de 2024-2025 sezonu fikstürü belli oluyor! İşte derbi haftaları
Milli iradenin sesi Turkuvaz Medya Grubu’nda 15 Temmuz anması! Bakan Yerlikaya rakamlarla açıkladı: FETÖ ile mücadelenin Z raporu
NATO’da Gazze ikiyüzlülüğü: Ukrayna’ya 40 milyar dolar Filistin gündemde yok! Washington Post ‘Odadaki fil’ deyip Başkan Erdoğan’ı örnek gösterdi
BYD Başkan Yardımcısı’ndan Türkiye’ye övgü dolu sözler: Teknoloji merkezi yapacağız! BYD fabrikayı ne zaman kuracak? Kaç farklı model üretilecek?
MSB’den kilit kapanıyor mesajı: Alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli olarak devam ediyor! | F-16’larda son durum
Pegasus uçağında 5 saatlik rötar: Yolcular bayıldı | Pilot mesai doldu diyerek uçaktan indi
Bedelli askerlik fiyatı belli oldu! MSB duyurdu! 2024 ikinci yarısında bedelli askerlik tutarı ne kadar?
Başkan Erdoğan’dan Srebrenitsa için video mesaj: Unutulan soykırım tekrarlanır | Benzer vahşet Gazze’de!
Comanchero çetesi hakkında yeni bilgi | Takvim ulaştı! Galatasaray’ın eski topçusu Sneijder gizli ortak çıktı
NATO Zirvesi’nde Türkiye’ye güven mesajı: Anlaşma yapabilen tek başarılı lider! 10 başlıkta terörle mücadele ve Montrö
SON DAKİKA