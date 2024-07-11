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Deprem bölgesi için yeni kaynak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için uluslararası kuruluşlardan bugüne kadar 3.8 milyar dolarlık finansman sağlandığını belirtti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Temmuz 2024 Güncelleme 11 Temmuz 2024, 07:02
Deprem bölgesi için yeni kaynak

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında bölgenin yaralarını sarmak için uluslararası kuruluşlardan bugüne kadar 3.8 milyar dolarlık finansman sağlandığını belirterek, son olarak Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan daha önce alınan finansmana ek, 250 milyon euroluk kaynak temin edildiğini kaydetti. Ek finansmanın deprem bölgesinde gerçekleştirilen sağlık altyapı harcamaları için sağlandığını belirten Şimşek, "Sağlanan bu kaynaklar hem Türkiye'nin potansiyeline olan güven hem de kurala dayalı, uluslararası normlara uygun, rasyonel politikaların bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

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