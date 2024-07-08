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Rekabet Kurulu'ndan Şişecam'a soruşturma

Rekabet Kurulu, Şişecam ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri'ne Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'unun ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma başlattı.

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Giriş Tarihi 08 Temmuz 2024, 14:42 Güncelleme 08 Temmuz 2024, 14:42
Rekabet Kurulu’ndan Şişecam’a soruşturma

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Şişecam'dan bu sabah KAP'a yapılan açıklamada, Rekabet Kurulu'nun 2021 yılında yaptığı ön araştırma kapsamında kendisi ve bağlı ortaklığı tarafından atık cam dönüşüm faaliyetlerine ilişkin olarak taahhütler sunulduğu ve bu taahhütlerin Kurul tarafından bağlayıcı hale getirildiği hatırlatılarak şöyle denildi:

"Söz konusu taahhütlerden doğan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği ve taahhütlere uygun davranılıp davranılmadığı hususuna yönelik olarak yapılan inceleme sonucunda, Kurul tarafından şirketimiz ve bağlı ortaklığı Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 43. maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendi

İlgili teşebbüs veya teşebbüs birliklerinin verdikleri taahhütlere aykırı davranmaları, uyarınca soruşturma açılmasına karar verilmiştir."

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