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Elektrikli otomobil markaları arasında zirve TOGG'un!

Ocak-Haziran döneminde 'tam elektrikli' otomobil satışları yüzde 223.1 artışla 35 bin 636 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2.6'dan 7.7'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10.3'ten 14'e yükseldi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 07:01
Elektrikli otomobil markaları arasında zirve TOGG’un!

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Ocak-Haziran döneminde 'tam elektrikli' otomobil satışları yüzde 223.1 artışla 35 bin 636 oldu. Tam elektrikli otomobillerin toplam satışlar içindeki payı yüzde 2.6'dan 7.7'ye, hibrit otomobillerin payı ise yüzde 10.3'ten 14'e yükseldi. Elektrikli otomobil markaları arasında yükselişi devam eden Togg, yılın ilk yarısında da pazar liderliğini sürdürdü. Togg, ilk 6 aylık dönemde 13 bin 21 adetlik satışla en yakın rakibine 9 bin 213 adet fark attı. 3 bin 808 adetle BMW ve 3 bin 82 adetle Tesla, 2 bin 522 adetle KG Mobility (SsangYong), bin 925 adetle Mercedes-Benz takip etti. Model bazlı ele alındığında ise sıralama Togg T10X, Tesla Model Y, KG Mobility Torres, BMW 5 Serisi ve BMW X1 şeklinde gerçekleşti.

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