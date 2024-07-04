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Enflasyon düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tüketici Fiyatları Endeksi Haziran'da yüzde 1.64 ile 2.2 olan piyasa beklentisinin altında arttı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 07:01
Enflasyon düşüyor

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tüketici Fiyatları Endeksi Haziran'da yüzde 1.64 ile 2.2 olan piyasa beklentisinin altında arttı. Böylece aylık bazda 13 ayın en düşük enflasyonu gelirken, aynı zamanda son 4 yılın en düşük Haziran enflasyonu gerçekleşti. Mayıs'ta yüzde 75.45 olan yıllık enflasyon ise Haziran'da yüzde 71.60'a geriledi. Böylece yıllık enflasyonda da Ekim 2023'ten bu yana ilk kez düşüş yaşandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kararlılıkla uyguladıkları ekonomik program ve güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında, enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini beklediklerini belirterek, "2026'da enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dezenflasyon sürecinin başladığını aktararak, "Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız" diye konuştu.

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