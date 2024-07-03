Antalya’nın yaz tarifesi belli oldu! İşte fiyatlar...

Bu yıl 17 milyon turistin gelmesinin beklendiği Antalya'da tatilcilerin sıklıkla tercih ettiği, yaz-kış boş kalmayan Konyaaltı Sahili'nde 1 günün maliyeti, bin 500 liradan başlıyor.

Loca tercih edilirse maliyet, bu rakamın 3 katını geçebiliyor. Her yıl milyonlarca tatilciyi ağırlayan Antalya'nın bu yılki turist hedefi 17 milyon olarak belirlendi. Ramazan ve Kurban bayramlarında yoğunluk yaşanan kentte, 650 bin yatak kapasiteli turizm tesisleri tam kapasite doldu. Yoğun sezona giriş yapılan bugünlerde Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili, turistlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri oldu.

HAVLUYU KAP GEL

Tatilciler, sahilde plaj işletmelerinin yanı sıra halka açık bölümleri de tercih edebiliyor. Halka açık bölümlerde şezlong, şemsiye bulunmuyor. Havlusunu serip şemsiyesini açarak yanında getirdiği yiyecek ve içecekleri tüketen tatilci, günü en az maliyetle değerlendirebiliyor.

LOCALAR EN AZ 3 BİN TL

Tatilci eğer işletmeleri tercih ederse şemsiye, şezlong, yiyecek ve içeceğin yanı sıra özel localarda değişen fiyatlarda hizmet alabiliyor. 6 ya da 8 kişilik kapasiteleriyle localar, meyve tabağı ve locaya özel hizmet veren personel nedeniyle özellikle Rus ve Alman tatilciler tarafından tercih ediliyor. 3 bin liradan başlayan fiyatlar, 5 bin liraya kadar çıkıyor. Loca yerine şemsiye ve şezlong tercih edenlerin cebinden ise minimum 300 lira çıkıyor. Yiyecek ve içecekle gün boyu şezlong ve şemsiyenin kişi başı maliyeti bin 500 lira.

BİN 500 TL'DEN BAŞLIYOR

Sahildeki işletmelerden birinin sorumlusu Erdoğan Kudal, "Şemsiye ve şezlong fiyatımız 300 lira. 3 bin liraya 8 kişilik özel menülere sahip localarımız da var. Sürekli ilgilenen bir arkadaşımız ve ikramlarımız oluyor" dedi. Kudal, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği imkanı sunduklarını da belirterek, "Minimum maliyetle misafirlerimiz, 1 günde burada bin 500 lira ödemiş oluyor" diye konuştu.



SERPME KAHVALTI BİN TL

Sahildeki bir başka işletmenin yetkilisi Malik Velizade de şezlong ücretinin 350 lira olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi: "Kahvaltı tabağı, çift kişilik ya da tek kişilik. Tek kişi 200 lira, serpme olursa bin lira. Öğlen hamburger 250 lira, akşam yemeğinde ızgara tercih ederlerse minimum ceplerinden bin 500 lira çıkar. Locayı tercih ederlerse 5 bin lirayı buluyor."



İŞTE FİYATLAR

Şezlong-şemsiye: 300-350 TL

Loca: 3.000-5.000 TL

Kahvaltı tabağı: 200 TL

Serpme kahvaltı: 1.000 TL

Hamburger: 250 TL

Izgara: 1.500 TL