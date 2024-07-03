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2024 zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz ayı %70 ve üstü engelli aylığı kaç TL? %40-69 arası engelli maaşına kaç TL zam geldi?

Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı 2024 yılı Temmuz ayında yapılacak yaşlı ve engelli maaşı zammındaydı. 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Açıklanan bu oran, yaşlı ve engelli aylıklarına da doğrudan etki ediyor. Peki, 2024 Temmuz ayında yaşlı ve engelli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte merak edilen tüm hesaplamalar...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 10:41 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 11:16
2024 zamlı engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz ayı %70 ve üstü engelli aylığı kaç TL? %40-69 arası engelli maaşına kaç TL zam geldi?

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Temmuz ayı engelli maaş zammı oranı netleşti. Peki, yaşlı ve engelli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

65 yaş aylığı maaşı belli oldu!

YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık 2 bin 797 liradan 3 bin 338 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 4 bin 196 liradan 5 bin 7 liraya yükselecek.

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ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENİYOR?

Ödemeler vatandaşın doğum yılının son rakamına göre yapılmaktadır.

Doğum yılının son rakamı: 0 ve 5 olanlar 5'inde, 1 ve 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde, 3 ve 8 olanlar 8'inde ve 4 ve 9 olanlar 9'unda ödeme alır.

KİMLER ENGELLİ AYLIĞI ALABİLİR?

Engelli aylığı almak için belirli şartlar vardır. Yetkili hastaneden alınmış engelli sağlık kurulu raporuna göre engel oranı yüzde 40- yüzde 69 ya da başkasının yardımı olmaksızın yaşamını sürdüremeyecek derecede engelli (yüzde 70 ve üzeri) olan kişiler engelli emekli maaşı veya engelli aylığı alabilir.

Öte yandan:

Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan,

Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından yararlanmayan,

Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan,

Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip bulunmayan,

Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan kişiler ile;

Bu koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir.

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan engelli bireylerin aylık gelirleri, alacağı engelli aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanır.

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