1-5-10-25-50 kuruşluk madeni parası olanlar dikkat! Üretim serüveni işte böyle başlıyor

Bu süreçte, her bir para, ödeme aracı olmanın ötesinde bir sanat eseri niteliği kazanır. Darphane'de yer alan ileri teknoloji makineler, dakikada 700 ile 800 arasında madeni para üretebilme kapasitesiyle, bu sanatsal dokunuşları mükemmel bir hassasiyetle gerçekleştirir.

Üretim sürecinin zirvesi olan kalite kontrol aşamasında, tüm paralar Darphane'nin yüksek standartlarına uygunluk açısından detaylı bir denetimden geçer.

Bu denetim, her paranın kusursuz olmasını garanti eder. Paralar, çeşitli değer ve miktarlarda dikkatle paketlenmeden önce, son bir kalite ve doğruluk testinden geçer.

Darphane ve Damga Matbaası'nın titizlikle yürüttüğü bu süreçler, madeni paraları sıradan bir ödeme aracından çıkarıp, sanat ve işlevselliği bir araya getiren değerli nesneler haline getirir.

Her bir madeni para, Darphane'nin sanatkarlık ve kalite anlayışını somut bir biçimde temsil eder ve günlük hayatımızda kullanılan birer sanat eserine dönüşür.