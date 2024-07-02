Tasarruf takip sistemi geliyor

AK Parti, kamudaki tasarruf tedbirlerine tam uyum için özel takip mekanizması kurulmasını sağlayacak yasa teklifi hazırlıyor. Meclis tatile girmeden yasalaştırılacak teklife göre; tedbirlerin eksiksiz uygulanması için takip sistemi kurulacak. Bakanlıklar ve kamu kurumlarının önlemlere uyup uymadığı anlık takip edilecek.



Tedbirlere uymayan kamu görevlilerine bazı yaptırımlar uygulanacak. Devlet Memurları Kanunu'nda uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması gibi cezalar öngörülüyor. Hangi durumda hangi cezanın verileceği üzerindeki çalışma halen devam ediyor.

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