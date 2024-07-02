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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Az kazanandan en az vergiyi alacağız

Hazırlığı süren vergi paketine ilişkin bilgi veren Bakan Şimşek, ‘Az kazandan en az vergi almak için sistemi kurgulayacağız. Denetimlerde yapay zekayı devreye alacağız’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 07:00
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Az kazanandan en az vergiyi alacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın vergi yükünü artırmak istemediklerini belirterek, "Biz az kazanandan en az vergiyi almak için bir sistem kurgulayacağız ama çok kazananları uyarıyorum, vergi kaçırma, kayıt dışı çabalarının cezalarını ağırlaştıracağız, denetimleri sıklaştıracağız, özellikle yapay zekayı daha çok devreye alacağız" dedi. Şimşek, vergilerden ücret artışlarına kadar şu değerlendirmeleri yaptı:

ÖĞRENCİYE HARÇ YOK
- Piyasada konuşulan vergi paketi metni kapsam itibarıyla bizim süzgecimizden geçen bir metin değil. Bütün gelen önerilerin bir şekilde toplandığı bir metin piyasada dolaşıyor.
- Vergi düzenlemelerinde sadece iki temel ilkemiz var. Bunlar, vergide adaleti tesis etmek, yani çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almak. Vergi uygulamalarında etkinliği sağlamak.
- Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, vatandaşımıza yeni bir vergi yükü getirmek değildir.
- (Yurt dışı çıkış harcı) Eğer uygun görülürse bunun artırılarak, deprem için bir kaynağa dönüştürülmesi taraftarıyız. Taslak çalışmaya göre yurt dışı çıkış harcı öğrencilerden alınmayacak. Orijinal taslakta 23 yaşına kadar harcın alınmaması gündemdeydi. Son şeklini bilmiyorum.

HASILAT TESPİTİ YAPILACAK
- Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Doktorların 27 bin 376, avukatların 17 bin 805 lira. Bunlar çok düşük rakamlar. Hasılat tespiti yapacağız. O hasılata aykırı beyanda bulunanlardan izah isteyeceğiz. İzah tatmin edici değilse gereğini yapacağız.
- Gayrimenkul kazançları gibi yatırım fonlarında kâr dağıtımını zorunlu hale getireceğiz. YİD modeliyle yapılan kamu-özel iş birliği projelerinin kurumlar vergisini yüzde 30'a çıkaracağız. Kripto varlıkları vergi kapsamına alacağız. Bu pakette değil ama bir sonraki pakette muhtemelen borsa kazançlarının da vergilendirilmesine çalışıyoruz.

ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ
- Enflasyondaki düşüş ücretlere reel olarak yansıyacak. Aylık bazda enflasyonda yüzde 2'leri, sonra yüzde 1'leri konuşacağız. O zaman ücret artışlarının yani alım gücünün hissedileceği bir döneme girmiş olacağız.
- Muhalefet popülist söylemlerde bulunabilir ama biz devlet yönetiyoruz. Dengeleri sağlıklı şekilde gözeterek kalıcı refahı artıracağız.
- Kalıcı iyileşme peşindeyiz. Toplumun hiçbir kesimini enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyeceğiz. Bu sene reel olarak asgari ücret artmış olacak.

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