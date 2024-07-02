Eczacılardan "eczane" isimli alışveriş siteleri ve sahte ürünlere karşı uyarı

Ankara Eczacı Odası Başkanı Cem Abbasoğlu, 'eczane' ismini kullanan alışveriş sitelerinin eczanelere ait olmadığını ve internette birçok sahte sağlık ürününün satıldığını belirterek, "Sahte ürünler, halkın sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor" dedi.

SİTE AÇMALARI YASAK

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun uyarınca eczanelerin internet sitesi açmasının yasak olduğunu aktaran Abbasoğlu, "Eczane isimli internet siteleri eczanelere ait değil. Yani burada bir kandırmaca var. Zaten bizim de en büyük mücadelemiz bununla. 'Eczane' ismini, eczanenin güvenilirliğini, tedarik zinciri ile ilgili konumunu internette kullanıyorlar" dedi. Sahte bir sağlık ürünü ile gerçeğinin ayırt edilmesinin çok zor olduğunu, en doğru sonucun analizle tespit edildiğini dile getiren Abbasoğlu, şunları kaydetti:

SAĞLIK İÇİN TEHLİKELİ

"Sahte ürünle orijinalini ayırt etmek gerçekten çok zor. Taklidini o kadar iyi yapıyorlar ki gözle görülebilir çok ince detaylar kalıyor. Geçenlerde, çok bilinen, ünlü bir dermokozmetik firmasının bir temsilcisi, bir yüz yıkama jelinin orijinali ve sahtesini getirip bana hangisinin sahte olduğunu sordu. Ürünü 5-6 dakika inceledim. Keza firma ürünü analize göndermiş ve o analizde yüz yıkama jelinin içerisinde bulaşık deterjanı çıkmış. Sonuç olarak sahte ürünler halkın sağlığını ciddi anlamda tehdit ediyor. Bu tip ürünler piyasada giderek çoğalıyor, buna karşı tedbirli olunması gerekiyor. En güvenilir yöntem de bu tip ürünleri eczanelerden temin etmek. Eczaneden aldığınız ürün asla ve asla sahte olmaz."



SON KULLANMA TARİHİNE DİKKAT!

Ürün Takip Sistemi ve İlaç Takip Sistemi'nin dünyada örnek bir sistem olduğunun, tüm kozmetiklerin bu sistem üzerinden takip edilmesinin önem taşıdığının altını çizen Abbasoğlu, sahte ürünlerin sağlık risklerini de beraberinde getirdiğini, farklı yan etkilerin ortaya çıkabildiğini söyledi. Abbasoğlu, son kullanma tarihi geçmiş, bu nedenle etkisi azalmış, yan etkileri ortaya çıkmış ürünlerle de sıklıkla karşılaştıklarını belirtti.