Araç sahipleri isyan etti! Kaskoda dayatma: Bankadan kaçış yok, istedikleri fiyatı veriyorlar

Kredi ile alınan otomobillerde kasko poliçelerini bankadan yaptırma zorunluluğu tüketiciyi isyan ettiriyor. Bazı bankalar otomobil kredisi verdikleri müşterilerinin kasko poliçelerini kendileri kesmek için şartlar getiriyor.

Vatandaşlar yapılan uygulamanın serbest piyasa şartlarına uymadığını belirterek, zorunlu kasko uygulaması yapan bankaların denetlenmesini talep ediyor. Tüketici dernekleri de "Sigorta poliçelerinde serbest piyasa kuralları geçerli olması nedeniyle, tüketiciler istedikleri acente ve şirketten kasko yaptırma özgürlüğüne sahiptir. Aksi durumlarda mahkemeye başvurma hakları vardır" deniliyor.

Hukukçular ise "Bankalar kredi kullandırdığı aracın başına gelebilecek hasar durumlarında kendilerini garantiye almak adına kasko poliçesini zorunlu tutuyor. Bu yasal bir durum. Ancak 'benden yaptıracaksın' diye bir zorunlulukta bulunamazlar" ifadesini kullanıyor.