Yurtdışı çıkış harcı için iki formül!

Hazırlıkları devam eden vergi paketi kapsamında yer alan 150 liralık yurt dışı çıkış harcının 1000–1500 liraya çıkartılması konusunda iki alternatif ortaya çıktı. Bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısında konunun detaylı bir şekilde ele alınıp iki alternatiften birine karar verilmesi bekleniyor. Alternatiflerden ilki 150 lira olan yurt dışı çıkış harcının 1000 ya da 1500 liraya çıkartılması. Ancak öğrenciler, gençler, hacca gidenler, sınır ticareti yapanlar gibi bazı grupların bundan muaf tutulması gündeme geldi. Mevcut yasaya göre "çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyen, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevliler ile 7 yaşını doldurmamış olanlardan" harç alınmıyor. İkinci alternatif ise yurt dışı çıkış harcı ile ilgili maddelerin paketten çıkartılması yönünde olarak görüşüldü. Buna göre yaz ayları boyunca daha kapsamlı bir çalışma yapılacak. Düzenleme ekim ayında Meclis açıldığında başka bir ekonomi paketi içinde gündeme getirilecek.

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