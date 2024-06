Vakıf Katılım, İngiltere'nin en prestijli ödül programlarından biri olan Best Business Awards'ta 'Best Place to Work' ödülünü kazandı. Kurum içi iletişim uygulama ve kampanyalarıyla çalışan memnuniyetini artırmaya odaklanan Vakıf Katılım bu ödülü, "İşveren Markası BİZ" çatısı altında gerçekleştirdiği iç iletişim projeleri ile almaya hak kazandı.

