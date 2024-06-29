İhracat rekor kırdı! Mayıs’ta yıllık ihracat da 260 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı

Türkiye'nin Mayıs ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalatı da yüzde 10.4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti. Mayıs'ta yıllık ihracat da 260 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İthalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı, yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi. Yıllık cari açığın Mayıs'ta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz" dedi.

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