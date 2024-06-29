Elektrikte tarife değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji üretim maliyetlerindeki artış nedeniyle elektriğin farklı grupları için 1 Temmuz itibariyle fiyat artışı yapıldığını söyledi. Açıklamada, "Nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için yüzde 38 ve yüksek kademesi için yüzde 20 artış yapıldı. 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 lira oldu" denildi.

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