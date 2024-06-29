Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kirada stopaj kesintisi yok

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketinde kira gelirleri için yüzde 20 stopaj kesintisi olacağı iddialarına ilişkin "Şu anki çalışmamızda böyle bir şey söz konusu değil. Zaten 500 liranın üzerinde olan kiraların bankalar üzerinden yatırılmasını öngören bir sistemimiz var. Onun dışında şu anki çalışmamızda böyle bir konu söz konusu değil" dedi. Yılmaz, yurt dışı çıkış harcına ilişkin henüz kesin bir rakam belirlenmediğini, çalışmaların devam ettiğini, bu konuda toplumsal hassasiyetler dikkate alınarak, haklı gerekçelere dayalı istisnalar olabileceğini kaydetti. Eylül ayında Orta Vadeli Program'ı (OVP) güncelleyeceklerini aktaran Cevdet Yılmaz, "Yalnız şöyle bir çerçevede güncelleyeceğiz. Ana politika setimizi değiştirmeyi düşünmüyoruz. Ancak bir yıllık süreçte dünyada ve Türkiye'de gelişmeler oldu. Bu gelişmeler ışığında programımızın makro ekonomik çerçevesini güncelleyeceğiz" diye konuştu.

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