Dış ticaret açığında gerileme! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek verilerle duyurdu

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından dış ticaret istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

İhracattaki olumlu seyre işaret eden Şimşek, "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolarla tarihi zirvesine ulaşırken, ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı, yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, turizmde de güçlü seyrin devam ettiğini ve mayısta yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını hatırlattı.

KREDİ NOTUNU ARTIRACAK GELİŞME

Cari açıktaki gerilemeye de dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz, ikinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5'in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayında ihracatın yüzde 11,3 artığını, ithalatın yüzde 10,4 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Mayıs 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET AÇIĞI AZALDI

Mayıs ayında dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi. Ocak-mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalarak 56 milyar 33 milyon dolardan, 36 milyar 805 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 64,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.