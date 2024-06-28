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230 bin kişi başöğretmen oluyor

Meclis'e sunulan teklif, 20 yılı dolduran 230 bin öğretmene ‘başöğretmen’ ünvanı için başvurma yolunu açacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
230 bin kişi başöğretmen oluyor

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TBMM Başkanlığı'na sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile öğretmenlere yeni haklar geliyor. Teklif ile kariyer basamaklarında ilerlemede 'yazılı sınav' ile 'mesleki çalışma' koşulları kaldırılacak. Uzman öğretmenlikte 10 yıl bekleme şartı aranmadan 20 yıllık kıdemi dolduran öğretmenlere başöğretmen ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak. 20 yıllık kıdemi dolduran tüm öğretmenler de uzman öğretmen olup olmamalarına bakılmadan, düzenlenen eğitimi tamamlamaları halinde başöğretmen olabilecek.

Böylece, Öğretmenlik Mesleği Kanunu çıktıktan sonra 20 yıllık kıdemi dolduran 230 bin öğretmene 'başöğretmen' ünvanı için başvuruda bulunma imkanı sağlanacak. Uzman öğretmenler 4 bin 304, başöğretmenler ise 8 bin 608 lira eğitim-öğretim tazminatından yararlanıyor. Teklife göre; öğretmene yönelik işlenen suçlarda cezalar yarı oranında artırılacak.

AKADEMİ KURULUYOR
Teklife göre, Milli Eğitim Akademisi kurulacak. Hazırlık eğitimi için öğretmen alımları, ÖSYM'nin düzenleyeceği sınavdaki puan üstünlüğüne göre yapılacak. Milli Eğitim Akademisi'nin kurulmasıyla atamalarda sözlü sınav olmayacak. Hazırlık eğitimine alınacak aday sayısı, atama izni verilen pozisyon sayısını geçmeyecek şekilde planlanacak. Akademiyi başarı ile tamamlayan herkes atanacak.

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