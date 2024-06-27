1 milyonu aşkın araç trafiğe çıktı

Trafiğe Mayıs'ta 232 bin 401 aracın kaydı yapılırken, 2 bin 938 aracın kaydı silindi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 milyon 62 bin 420 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 3.6 azalarak 11 bin 620 oldu. Böylece ilk 5 ayda trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 50 bin 800 artış gerçekleşti. Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 433 bin otomobilin yüzde 65.1'i benzinli, yüzde 13.2'si hibrit, yüzde 12.6'sı dizel, yüzde 7.9'u elektrikli ve yüzde 1.2'si LPG yakıtlı olarak kaydedildi.

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