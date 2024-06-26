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Turizmde rekor: 5 ayda 17.8 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye 17 milyon 809 bin ziyaretçinin geldiğini açıkladı. Ziyaretçilerin 15.7 milyonunu yabancılar oluşturdu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Turizmde rekor: 5 ayda 17.8 milyon ziyaretçi

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu yılın Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye 17 milyon 809 bin ziyaretçinin geldiğini açıkladı. Ziyaretçilerin 15.7 milyonunu yabancılar oluşturdu. 5 aylık dilimde Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin sayısı, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 12.47 oranında arttı. Yalnızca Mayıs ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 14 yükselerek 5.1 milyon oldu. Ocak-Mayıs döneminde yurt dışında ikamet edip Türkiye'ye gelen vatandaşların sayısı da 2 milyon 24 bin 865 olarak duyuruldu.

ZİRVE ALMANYA'NIN
Ocak-Mayıs döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya yüzde 16.2 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile birinci sırada yer aldı. Rusya 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile ikinci sırada yer alırken, İran yüzde 51.78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile üçüncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.
Murathan YILDIRIM

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