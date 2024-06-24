TESK Başkanı Palandöken: Yöresel ürünler dizi ve filmlerde tanıtılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türk dizilerinin 150 ülkede 500 milyon kişi tarafından izlendiğini belirterek, "Yöresel ürünlerimize, el sanatlarına ve gastronomi lezzetlerimize daha çok yer vererek ülkemizin tanıtımını yapmalıyız" dedi.

Ülkenin güzelliklerinin de dizi ve filmler ile tanıtılması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti: "Dizilerimizde Türk halıları, bakır ve gümüş işlemeler, mücevherat, moda, giyim ve mobilya sektöründen yerli markalarımızın tanıtımına daha çok ağırlık verilmeli. Ülkemize has kayısı, kuru üzüm, incir ve fındık gibi tarımsal ürünlere de mutlaka yer verilmeli."