Kısa çalışmada kurallar değişti! Yeni yönetmelik neler getirdi? İşte merak edilen soruların yanıtları...

İşletmeler, 2008 yılındaki ekonomik kriz, 2020 yılında başlayan pandemi dönemi ve 6 Şubat depreminde çalışanların kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneği nden halen faydalanmaya devam ediyor. İş hayatı mevzuatına 2003 yılında giren kısa çalışma ödeneğinden bugüne kadar 4,5 milyona yakın kişi yararlandırılırken, yaklaşık 38.1 milyar TL ödeme gerçekleştirildi.

Bu ödemenin 36 milyar TL'si sadece pandemi döneminde 3.7 milyon kişiye gerçekleştirildi. 30 Mayıs 2024 itibarıyla kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı ise 826. 11 Haziran 2024'te değişikliğe gidilen Kısa Çalışma Yönetmeliği'ne göre çalışana ödenecek kısa çalışma ödeneği tutarı günlük brüt 400 TL. Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline geçecek miktar ise günlük 340 TL olacak.

Bir çalışanın alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı da asgari ücretin brüt tutarının aylık 20.002 TL olduğu dikkate alındığında, 30 bin TL olacak. Yeni yayınlanan yönetmelik sonrası Kısa çalışma ödeneğine ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle: