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Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül

Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak vergi paketi kapsamında 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı tutarının yükseltilmesi planlanıyor. Artış için bin ve bin 500 lira olmak üzere iki tutar üzerinde duruluyor.

Zübeyde Yalçın Zübeyde Yalçın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Haziran 2024 Güncelleme 23 Haziran 2024, 06:58
Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül

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Önümüzdeki günlerde Meclis gündemine taşınacak vergi paketi kapsamında 150 lira olan yurt dışı çıkış harcı tutarının yükseltilmesi planlanıyor. Artış için bin ve bin 500 lira olmak üzere iki tutar üzerinde duruluyor. Hazırlıkları devam eden vergiye ilişkin düzenlemeler önümüzdeki günlerde yasa teklifi olarak Meclis gündemine gelecek.

Teklifin Meclis tatile girmeden yasalaştırılması bekleniyor. Teklif kapsamında yurt dışı çıkış harcı da yükseltilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı 150 lira olan harcın 3 bin lira yapılmasını önerdi. Başkanlık, "Harç ilk uygulandığı dönem 100 dolara denk düşüyordu. Buna göre bir güncelleme yapıp 3 bin liraya çıkarmak daha doğru olur" önerisi yaptı. Ancak AK Parti grubu bu tutarı çok yüksek bulduğu için itiraz etti. Bin ve bin 500 lira olmak üzere iki rakam gündemde. Belirlenecek miktar her yıl yeniden değerleme oranına göre artacak.

DİĞER ÜLKELER DE UYGULUYOR
Düzenlemenin gerekçesinde yurt dışına çıkış harcı benzeri uygulamaların başka ülkelerde de olduğuna dikkat çekilerek şu örnekler verildi:

AVUSTURALYA: 'Yolcu Seyahat Harcı' olarak yaklaşık 40 dolar uçak biletine yansıtılıyor.

JAPONYA: 'Güle Güle Vergisi' olarak adlandırılan bir uygulamayla ülkeden ayrılacak her yolcudan vergi alıyor.

İNGİLTERE: Uçak biletine kısa mesafede 16, uzun mesafede 99 dolar ekliyor.

MEKSİKA: Havayolu ile ayrılan tüm yabancı ülke vatandaşlarından 65, deniz yoluyla çıkış yapanlardan 20 dolar alıyor.

ALMANYA: Kısa mesafeli uçuşa 8, uzun mesafeye 45 dolar ilave ediyor.

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