Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi! Faiz kararı ne olur? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı haziran ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı haziran ayı faiz kararı için takvim belli oldu.
Buna göre; Merkez Bankası haziran ayı faiz kararı 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını 27 Haziran Perşembe günü açıklayacak. AA Finans'ın faiz kararına yönelik beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
"DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM"
CNN Türk canlı yayınına katılan İstanbul Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Volkan Öngel Merkez Bankası'nın faiz kararı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Perşembe günü faiz oranında bir değişiklik beklemiyorum, yüzde 50 oranında politika faizi devam edecektir. Merkez Bankası'nın bu değişikliği yapmak için elinde güçlü doneler yok.
Faiz değişikliği sonrası dezenflasyon sürecinin başlamasını bekliyorduk. Temmuz ayı itibarıyla hızlı bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını bekliyoruz. Bu süreci görmeden herhangi bir politika değişikliği beklemiyorum. Her yapılan politika değişikliği zaman aldığı için öngörülebilir olmaktan uzak oluyor. Merkez Bankası faiz kararını belli bir süre izleme noktasında olacaktır.
'ÇOK BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLUR'
Enflasyonun yükseleceği ya da düşüş trendine girmediği ile alakalı bir görüş olursa o zaman faiz artırımı bekleyebiliriz. Faiz indirimi için çok düşük bir ihtimal olur, çok büyük bir sürpriz olur.
DÖVİZ, ALTIN VE BORSAYI NASIL BİR HAFTA BEKLİYOR?
Değişiklik söz konusu olmazsa borsa tarafında bayram sonrası iki günlük işlem sürecinde başlayan trend yukarı yönlü devam edebilir. Altın ve döviz için sürpriz hareketler beklenmeyecek. Faizin sabit tutulacağı beklentileri satın alınmış diyebiliriz.
DÖVİZ NASIL ETKİLENİR?
Faiz artırımı olursa işin döviz tarafında ciddi bir düşüş gözlenebilir. Borsa İstanbul'un böyle bir süreç içerisinde artış hızı kesilebilir. Ekonominin yavaşlaması söz konusu olacağı için Merkez Bankası'ndan sürpriz artış kararı beklenmiyor.
ENFLASYONA ETKİSİ NE OLACAK?
Yüksek faizler ekonomide farklı sıkıntıları beraberinde getirebiliyor. Merkez Bankası faizi sabit tutması durumunda enflasyonda yıl sonu hedefinin yüzde 40'lar civarında olduğunu konuşuyoruz. Yüzde 40'ın üzerinde faiz oranında durmak makul bir seviyede durmak olacağı için, ben yüzde 50 politika faizinin yeterli olduğunu düşünüyorum.