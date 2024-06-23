Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi! Faiz kararı ne olur? Uzmanlardan dikkat çeken yorum

"Perşembe günü faiz oranında bir değişiklik beklemiyorum, yüzde 50 oranında politika faizi devam edecektir. Merkez Bankası'nın bu değişikliği yapmak için elinde güçlü doneler yok.

Faiz değişikliği sonrası dezenflasyon sürecinin başlamasını bekliyorduk. Temmuz ayı itibarıyla hızlı bir dezenflasyon sürecinin başlayacağını bekliyoruz. Bu süreci görmeden herhangi bir politika değişikliği beklemiyorum. Her yapılan politika değişikliği zaman aldığı için öngörülebilir olmaktan uzak oluyor. Merkez Bankası faiz kararını belli bir süre izleme noktasında olacaktır.

'ÇOK BÜYÜK BİR SÜRPRİZ OLUR'

Enflasyonun yükseleceği ya da düşüş trendine girmediği ile alakalı bir görüş olursa o zaman faiz artırımı bekleyebiliriz. Faiz indirimi için çok düşük bir ihtimal olur, çok büyük bir sürpriz olur.