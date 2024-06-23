Bahşişte vergi yok, muafiyet var

Hazırlıkları yürütülen vergi paketinde, vergilendirmede kolaylık isteyen sektörlerin talepleri de değerlendiriliyor. Bu kapsamda, ilgili sektörlerin başvurusu üzerine, bahşiş gelirleri ve motokurye faaliyetlerinden elde edilen gelirlere yeni vergi ihdas edilmeden, bu alanlardaki vergilendirme usulünün kolaylaştırılması için çalışma yapıldı.

Buna göre; bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek ve KDV'ye tabi tutulmayacak. Motokurye gelirlerinde de basit vergilendirme usulüne geçilmesi ve bu gelirlerin de KDV'den muaf tutulması öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bir açıklama yaparak, motokurye gelirlerine, garsonların bahşişine yeni vergi olmadığını, muafiyet getirdiklerini belirti. Şimşek, "Motokurye faaliyetleriyle bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesini kolaylaştırıyoruz. Düzenleme ile motokurye faaliyetlerinden doğan ticari kazançlar basit usulde vergilendirilecek, bahşiş gelirleri normal ücret geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve hizmet bedelinden ayrı gösterilerek KDV'ye tabi olmayacak" dedi.