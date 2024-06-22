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Her keseye villa! Gecelik fiyat 4 bin 750 ile 30 bin lira arasında değişti!

Kaş, Kalkan ve Fethiye’de villalar 9 günlük bayram tatili sürecinde yüzde 90 doluluğa ulaştı. Gecelik fiyat ise 4 bin 750 ile 30 bin lira arasında değişti...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Haziran 2024 Güncelleme 22 Haziran 2024, 07:02
Her keseye villa! Gecelik fiyat 4 bin 750 ile 30 bin lira arasında değişti!

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Villa turizmi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde popüler oldu. Tatilcilerin Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesinde villa tatili için yaptığı rezervasyonlarla doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı. Villa Turizmi İşletmecileri Birliği (TURVİB) Başkanı Erdal Okurgan, Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alan tüm villaların, bu bayramda neredeyse yüzde 90 doluluğa ulaşarak, bölgenin ve villa turizminin ne kadar popüler olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi. Okurgan, "Tatilciler, özel havuzlu, deniz ve doğa manzaralı lüks villalarda aileleri ve arkadaşlarıyla keyifli bir tatil geçiriyor. Türkiye'nin en güzel bölgelerinden olan Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgeleri, villa turizminin kalbidir" dedi.

2 KİŞİ DE KALABALIK AİLE DE TERCİH EDİYOR
Bölgede 2 kişilik küçük villalardan büyük aile gruplarına uygun geniş villalara kadar çeşitli seçenekler bulunduğunu anlatan Okurgan, "Özellikle özel havuzlu ve lüks donanımlı villalar, tatilcilerin konforunu ve mahremiyetini ön planda tutuyor. Kalabalıktan uzak durmayı tercih eden ve daha sakin, sadece kendilerine özel havuzlu tatil arayışında olan yerli ve yabancı turistler, Kaş, Kalkan ve Fethiye bölgesini öncelikli tercih ediyor" diye konuştu.

FİYAT YELPAZESİ GENİŞ
Villaların gecelik fiyatları 1+1'lerde 4 bin 750 liradan başlayıp 8 bin liraya kadar çıkıyor. 2+1 villalar ise 7 bin ile 14 bin lira arasında değişiyor. 8-10 kişilik villalarda da gecelik fiyatlar 9 bin 500 bin liradan başlarken, denize sıfır olanları 25-30 bin lirayı buluyor. Villalardaki fiyat farklılarının sebebi ise bulunduğu konum, denize mesafesi, manzarası, içerisindeki ısıtmalı havuz, sauna, tuz odası vb özelliklerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor.

GÜNEY EGE'DE DOLULUKLAR SÜRECEK
Kurban Bayramı tatilinde tatilcilerin yoğunlaştığı Güney Ege'deki Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde, 1.5 milyondan fazla yerli turist konuk ediliyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Muğla ve ilçelerine bayram tatili için 500 binden fazla araç giriş yaptı. 1.5 milyonun üzerinde yerli turisti kentimizde misafir ediyoruz" diye konuştu. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal da "Tatilde bölgemizdeki tesislerin pek çoğu yüzde 100 doluluğa ulaştı. Bayram sonrasında da bu doluluğun devam edeceğini öngörüyoruz. Pek çok tesisimiz Temmuz ve Ağustos aylarında da ciddi doluluklara ulaştı" dedi.

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